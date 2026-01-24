Martín Menem ratificó que el Gobierno bajará la edad de imputabilidad

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, confirmó este sábado que la administración de Javier Milei impulsará durante 2026 la baja de la edad de imputabilidad, en el marco de la Reforma del Código Penal.

El legislador sostuvo que la medida responde a “un mandato claro” expresado por la ciudadanía en las urnas y reafirmó la postura de “tolerancia cero” frente al delito que sostiene el oficialismo. “Los argentinos nos dieron un mandato claro: enfrentar los temas de fondo con decisión”, señaló Menem al justificar la urgencia de la iniciativa dentro de la agenda legislativa de La Libertad Avanza (LLA).

A través de un mensaje en su cuenta de X, el titular de la Cámara baja subrayó que la reforma es necesaria para garantizar que “el que las hace, las paga”, uno de los pilares discursivos del Gobierno nacional en materia de seguridad.

Según Menem, la propuesta no admite “medias tintas” y apunta a transformar el sistema penal juvenil para adecuarlo a las demandas actuales de la sociedad argentina.

“En 2026 vamos a avanzar con la baja de la edad de imputabilidad en la Reforma del Código Penal. Tenemos clara nuestra posición”, concluyó el referente riojano, anticipando que el proyecto será uno de los ejes centrales del debate parlamentario en los próximos meses.