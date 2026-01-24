El riesgo país cayó al nivel más bajo desde 2018 y el Gobierno se acerca al mercado de deuda

El riesgo país argentino cerró este viernes en 526 puntos, su nivel más bajo en ocho años. El dato se consolidó como una de las principales señales de respaldo del mercado a la estrategia económica del Gobierno y refuerza el objetivo oficial de volver a financiarse en los mercados internacionales de deuda.

El indicador, que mide la diferencia de rendimiento entre los bonos locales y los de Estados Unidos, descendió gracias a una combinación de factores: un contexto externo más calmo tras el posible acuerdo entre EE.UU. y Europa por Groenlandia, y el programa de acumulación de reservas del Banco Central (BCRA), que impulsó la recuperación de los bonos argentinos.

En la Casa Rosada y el Palacio de Hacienda destacan tres indicadores recientes:

• Riesgo país en mínimos desde 2018.

• Dólar oficial en el valor más bajo de los últimos dos meses.

• Compras sostenidas de divisas por parte del BCRA, que fortalecieron las reservas.

Con este escenario, el próximo paso bajo análisis es una baja de las tasas de interés, con el objetivo de reactivar el crédito y estimular la inversión.

Un informe de Macro & Estrategia de Adcap Grupo Financiero proyecta que el riesgo país podría seguir comprimiéndose gradualmente hacia la zona de 450 puntos básicos, impulsado por la acumulación de reservas y la continuidad del superávit fiscal. Esa tendencia ya se refleja en la mejora de los bonos soberanos en dólares.

La reducción del riesgo país impacta directamente en el precio de los títulos públicos. Según el informe, una caída de los spreads a esos niveles podría traducirse en subas de entre 13% y 16% en los bonos con vencimiento en 2030 y 2035. En un escenario más optimista, que combine una mejora en la calificación crediticia y mayor previsibilidad política, el indicador podría acercarse a los 300 puntos básicos.

Para el Gobierno, la dinámica es central: un riesgo país más bajo reduce el costo de endeudamiento y amplía el universo de inversores dispuestos a financiar a la Argentina. El mercado ya empieza a mostrar expectativas de un regreso al crédito internacional, en contraste con lo ocurrido a comienzos de 2025, cuando la reinversión de los pagos de deuda fue más limitada.

En este contexto, la acumulación de reservas aparece como uno de los pilares del proceso. La mejora en los fundamentals macroeconómicos y la disciplina fiscal son interpretadas por los inversores como condiciones necesarias para normalizar el acceso al financiamiento externo.