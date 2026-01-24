Capturaron a un presunto miembro de Hamás que planeaba atentados en Europa

Las autoridades alemanas detuvieron hace unas horas en el aeropuerto de Berlín-Brandeburgo a un hombre de 36 años, acusado de pertenecer al grupo terrorista Hamás y de planificar ataques contra instituciones judías e israelíes en Europa.

El sospechoso, identificado como Mohammad S., fue capturado a su arribo desde Beirut por orden de la Fiscalía General, bajo la sospecha de haber adquirido material bélico para la organización.

Según la investigación, el detenido “habría adquirido alrededor de 300 cartuchos de munición” durante el pasado mes de agosto, cargamento que presumiblemente iba a ser utilizado en atentados mortales coordinados con otros cómplices.

El acusado comparecerá este sábado ante el Tribunal Supremo, donde se definirá su ingreso en prisión preventiva mientras avanza la causa que lo vincula con una célula operativa en suelo alemán.

La Agencia Noticias Argentinas pudo saber que el arresto se suma a otros procedimientos realizados en octubre pasado, cuando fueron interceptados tres presuntos integrantes de la organización en Berlín en plena gestión para recibir armamento.

De acuerdo con las fuentes judiciales, Mohammad S. trabajaba en conjunto con otro procesado, Abel Al G., en la logística para “preparar atentados mortales contra instalaciones israelíes o judías en Alemania y Europa”.

Durante los operativos relacionados con esta red, los agentes de seguridad ya lograron incautar pistolas, fusiles y una importante cantidad de municiones, en un clima de alerta máxima por la seguridad nacional.