La Provincia actualizó las multas de tránsito: algunas ya superan los $900.000

La Provincia de Buenos Aires actualizó el valor de la Unidad Fija (UF), parámetro con el que se calculan las sanciones por infracciones de tránsito. Desde enero de 2026, varias faltas pasaron a tener multas que rozan los $904.000.

El sistema sancionatorio bonaerense se basa en la UF, una unidad de referencia que se ajusta periódicamente y se publica en el Sistema Oficial de Infracciones de Tránsito. Con la última actualización, establecida por la Resolución RS-2025-46962340-GDEBA-SSPYSVMTRAGP del 30 de diciembre de 2025, el valor de cada UF quedó en $1.807.

Infracciones más comunes

Entre las conductas que pueden derivar en las sanciones más altas figuran:

• Cruzar un semáforo en rojo.

• Negarse a mostrar la documentación obligatoria.

• No usar cinturón de seguridad o casco.

• Utilizar el teléfono celular mientras se conduce.

Estas faltas se castigan con multas de entre 100 y 500 UF, lo que equivale a montos que van desde $180.700 hasta casi $904.000.

Desde el organismo provincial remarcaron que la severidad de las sanciones responde al alto riesgo que estas conductas implican para la seguridad vial, ya que aumentan la probabilidad de siniestros y agravan sus consecuencias.

Riesgo extremo

El régimen contempla multas aún más elevadas para infracciones consideradas de riesgo extremo. El exceso de velocidad encabeza ese listado, con sanciones que pueden alcanzar los $1.807.000.

En el mismo nivel se ubican:

• Circular sin la Verificación Técnica Vehicular (VTV).

• Conducir bajo los efectos del alcohol o estupefacientes.

• Manejar en contramano.

• Transitar por la banquina.

Consulta online

Las autoridades recordaron que los conductores pueden verificar si registran infracciones a través del Sistema Oficial de Infracciones de Tránsito de la Provincia de Buenos Aires.

Allí es posible consultar multas por DNI o patente, descargar el detalle correspondiente y acceder a opciones de pago o descargo.