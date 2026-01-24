sábado, enero 24, 2026
Nacionales

Patricia Bullrich apura el debate de la baja de edad de imputabilidad en el Congreso

Debora Pedreira

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, volvió a reclamar hoy el inicio del debate parlamentario sobre la reforma del régimen Penal Juvenil, que contempla la reducción de la edad de imputabilidad.

A través de su cuenta en la red social X, la ex ministra de Seguridad convocó a los legisladores a discutir la iniciativa durante este año.

“Este año los espero a todos para tratar la Ley Penal Juvenil en el Congreso: o acompañás a las víctimas y a sus familias y evitas nuevas víctimas, o sostenés una posición pro-delincuentes”, expresó con tono categórico.

 

 

Bullrich advirtió sobre la gravedad de los delitos cometidos por menores de edad y señaló:

“¿Hacen falta cuántos casos más? Robos violentos, homicidios y hasta un chico de 15 años torturado y asesinado con 20 puñaladas, todos con los responsables menores libres e impunes”.

Para la senadora libertaria, el sistema actual “protege a los delincuentes y abandona a las víctimas”. En ese sentido, sostuvo que “el menor que delinque, las paga” y que “el que asesina no vuelve a su casa como si nada, sin consecuencias y con vía libre para delinquir”.

Finalmente, Bullrich remarcó la necesidad de adoptar estándares similares a los de países vecinos:

“Responsabilidad penal temprana, jueces especializados y penas diferenciadas. Se les terminó la impunidad por edad”.

