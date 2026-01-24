Patricia Bullrich apura el debate de la baja de edad de imputabilidad en el Congreso

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, volvió a reclamar hoy el inicio del debate parlamentario sobre la reforma del régimen Penal Juvenil, que contempla la reducción de la edad de imputabilidad.

A través de su cuenta en la red social X, la ex ministra de Seguridad convocó a los legisladores a discutir la iniciativa durante este año.

“Este año los espero a todos para tratar la Ley Penal Juvenil en el Congreso: o acompañás a las víctimas y a sus familias y evitas nuevas víctimas, o sostenés una posición pro-delincuentes”, expresó con tono categórico.

Bullrich advirtió sobre la gravedad de los delitos cometidos por menores de edad y señaló:

“¿Hacen falta cuántos casos más? Robos violentos, homicidios y hasta un chico de 15 años torturado y asesinado con 20 puñaladas, todos con los responsables menores libres e impunes”.

Para la senadora libertaria, el sistema actual “protege a los delincuentes y abandona a las víctimas”. En ese sentido, sostuvo que “el menor que delinque, las paga” y que “el que asesina no vuelve a su casa como si nada, sin consecuencias y con vía libre para delinquir”.

Finalmente, Bullrich remarcó la necesidad de adoptar estándares similares a los de países vecinos:

“Responsabilidad penal temprana, jueces especializados y penas diferenciadas. Se les terminó la impunidad por edad”.