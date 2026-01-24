Alberto Fernández se adjudicó créditos por el microsatélite argentino que viajará en una misión de la NASA

El ex presidente Alberto Fernández destacó hoy el “hito” que representará el lanzamiento de “Atenea”, un microsatélite argentino que participará en una misión de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), y subrayó que este logro tecnológico es fruto de un acuerdo alcanzado durante su gobierno.

Fernández reaccionó a una publicación del actual secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación, Darío Genua, quien celebró el acontecimiento pero omitió mencionar que el proyecto se originó en la gestión anterior.

“Un verdadero hito, como bien dice @DarioGenua, aunque olvida señalar que es el resultado de un acuerdo logrado durante nuestra gestión, cuando las universidades, la ciencia y la tecnología eran prioridad para el Estado Nacional. Darse cuenta”, escribió el ex mandatario en su cuenta de X.

Minutos antes, el funcionario del gobierno de Javier Milei había afirmado que “en las próximas semanas Argentina será parte de un hecho histórico”.

Genua resaltó que el lanzamiento de Atenea se concretará en el marco de la misión Artemis II de la NASA, que orbitará la Luna.

“ATENEA, un microsatélite argentino, viajará a bordo de la misión Artemis II (@NASAArtemis) de la @NASA, que orbitará la Luna. Validará tecnología crítica y llegará más lejos que cualquier satélite nacional”, señaló.

Finalmente, el secretario sostuvo que la participación argentina en esta misión “fortalece la proyección internacional del país y demuestra que contamos con el talento, la capacidad y la visión para ser parte de la nueva economía espacial”.