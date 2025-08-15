viernes, agosto 15, 2025
Juega Olimpo: venta de entradas y requisitos para el partido contra Costa Brava

De La Bahía Noticias

El Club Olimpo anunció la venta de entradas para el partido contra Costa Brava, correspondiente a la fecha 5 de la segunda fase del torneo Federal A, que se jugará el sábado 17 de agosto, a las 15:30.

El partido será transmitido por DE LA BAHÍA, con relatos de Nicolás Fernández y comentarios  de Román Igartúa

Las entradas generales costarán $25.000 para no socios, $12.000 para jubilados y $10.000 para menores de 3 a 11 años.

Los socios podrán adquirir pases a tribuna de Ángel Brunel por $4.000 y de O’Higgins por $8.000. Las plateas tendrán un valor de $28.000 para socios, $42.000 para no socios y $25.000 para menores.

La venta será el domingo, de 10 a 14, en boleterías del estadio y, desde las 14, en avenida Colón y 9 de Julio. La sede virtual se habilitará el sábado al mediodía para que socios abonados a platea puedan canjear su QR o pase a tribuna.

APREVIDE y el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires recordaron que será obligatorio presentar DNI físico para ingresar al estadio. No se aceptará foto ni copia digital.

