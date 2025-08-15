La comisión de Salud de Diputados confirmó que ya fue retirado todo el fentanilo contaminado

El diputado Pablo Yedlin, titular de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de Diputados, aseguró esta mañana que “no hay antecedentes” en la Argentina de un caso como el del fentanilo contaminado, que hasta el momento causó 96 muertes.

En declaraciones a Infobae En Vivo, el legislador de Unión por la Patria (UxP) apuntó directamente contra la gestión del presidente Javier Milei: “La responsabilidad es toda de este Gobierno. La elaboración del fentanilo fue durante este Gobierno, las inspecciones que muestran irregularidades…”, opinó, aunque aceptó que, de haber culpables en gestiones anteriores, “deberán ser responsables también”.

Además, el legislador por Tucumán advirtió que “todo el lote contaminado que se logró distribuir ha sido retirado”, por lo que hoy no existen ampollas de fentanilo adulterado en “ninguna terapia intensiva”. “Si aparecen nuevos casos o sospechas, son de esta historia anterior”, remarcó.

Consultado respecto a la posibilidad de que la Justicia frene el avance de la investigación, respondió: “Es una causa muy potente que tiene muchísimos damnificados. Tiene una gravedad tal que me parece que acá nadie va a dormir ninguna causa”.

En esa línea, calificó al caso como una “tragedia sanitaria” e “inusitada” en el país. “No merece (el país), de ninguna manera, que le pasen estas barbaridades que son, van a ser y deben ser noticia mundial en este momento”. Anteriormente, había advertido que fueron 40 mil las ampollas contaminadas que se administraron en distintos puntos del país.

De acuerdo con Yedlin, la Argentina tiene una industria farmacéutica “tremendamente potente y prestigiosa” que exporta medicamentos a toda Latinoamérica y Europa. Asimismo, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) es también “consultada” en la región.

“¿Qué pasó en este caso? Eso lo tenemos que averiguar y tenemos que quedarnos tranquilos los argentinos de que los medicamentos que consumimos nosotros están controlados”, sostuvo. (Infobae)