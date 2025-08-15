El fiscal Fermento presentará un libro en la UNS

El jueves 21 de agosto, a las 18, en la Casa de la Cultura de la Universidad del Sur, avenida Alem 925, se presentará el libro Goya de Pablo Fermento.

La actividad es organizada por la Secretaría General de Cultura y Extensión Universitaria junto a EDIUNS.

La novela relata, con base histórica, la violenta cruzada del general Acdel Vilas en Bahía Blanca durante la última dictadura cívico-militar, tras su paso por el operativo Independencia en Tucumán.