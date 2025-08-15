Lisandro Martínez aún no está listo para el debut en la Premier League

El argentino Lisandro Martínez, defensa del Manchester United, aún no está listo para volver a la competición y no va a ser convocado para el debut en la Premier League de este domingo contra el Arsenal.

‘Licha’ se lesionó la rodilla en febrero y tuvo que pasar por el quirófano, perdiéndose lo que quedaba de temporada.

El argentino viajó con el resto de la plantilla a Estados Unidos para realizar la pretemporada, pero no pudo disputar ningún minuto en los amistosos preparatorios.

Su técnico, Rúben Amorim, confirmó este viernes que aún no está listo para volver y que no jugará este domingo contra el Arsenal.

“Lisandro no está”, comunicó el técnico portugués, que tampoco podrá contar con el marroquí Noussair Mazraoui.

El que sí estará será el flamante fichaje de los ‘Red Devils’, el esloveno Benjamin Sesko, que podría debutar contra los ‘Gunners’.

“No ha tenido mucho tiempo, pero está listo. Físicamente está preparado, lo cual es muy importante en esta liga y es muy inteligente. Está listo para jugar, tenemos que ver si para ser titular”, aseguró Amorim. (EFE)