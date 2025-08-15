Dos personas murieron en un choque sobre la ruta 35

Un fortísimo choque frontal entre una camioneta y un utilitario dejó dos personas fallecidas en la ruta nacional 35, en cercanías de Winifreda.

Fuentes de la fiscalía consultadas por el diario La Arena informaron que el siniestro vial ocurrió cuando la conductora -una monja oriunda de San Juan, residente en Intendente Alvear- “mordió la banquina derecha, y cuando intentó subir a la ruta, se pasó de carril y agarró la camioneta que venía de frente”.

Como consecuencia del impacto, la mujer perdió la vida en el momento.

En tanto, uno de los hombres que viajaba a bordo de la Chevrolet quedó atrapado en el vehículo y fue rescatado por los bomberos y agentes policiales de Winifreda.

Los dos hombres de la camioneta fueron trasladados al hospital René Favaloro, pero uno de ellos murió minutos después de las 12.30 en el centro asistencial santarroseño. La víctima fue identificada como Jaures Alberto Tarquini.

La Berlingo quedó volcada sobre su costado derecho, en la banquina y con el frente completamente destrozado, encima del guardrrail. Unos metros más adelante quedó la Chevrolet, sobre la banquina de enfrente, también con su parte delantera muy dañada, los airbags activados aunque con sus cuatro ruedas sobre el piso.