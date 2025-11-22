El gobernador de Santa Cruz ayudó a una mujer que había volcado en la ruta 3

Una mujer sufrió lesiones leves tras protagonizar un vuelco el viernes por la mañana en la ruta Nº 3, a pocos kilómetros de la localidad de Comandante Luis Piedra Buena.

El hecho generó un inmediato operativo de asistencia, en el que el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, tuvo una participación clave.

El siniestro ocurrió cuando un vehículo particular perdió el control y terminó volcando a la vera de la ruta. La conductora fue encontrada consciente, aunque con heridas que requerían atención médica.

El gobernador circulaba por la zona en dirección a Piedra Buena cuando advirtió la situación. De acuerdo con testigos, Vidal detuvo su camioneta y se acercó rápidamente a auxiliar a la víctima.

Luego de estabilizarla y evaluar su estado, el mandatario decidió trasladarla personalmente en su vehículo hasta el Hospital Distrital de Piedra Buena, para asegurar una atención inmediata, publicó el diario La Opinión.

En el centro de salud, la mujer fue recibida por el equipo de guardia, que confirmó que se encuentra fuera de peligro. Permaneció en observación para la realización de estudios preventivos.

