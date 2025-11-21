Realizarán el festival “La voz de un amigo”, un homenaje a Sergio “El Chino” Barriga
En el marco del Mes de la Tradición, continúan las actividades culturales en Bahía Blanca.
Este viernes 21 se realizará el festival “La Voz de un Amigo”, un homenaje a Sergio “El Chino” Barriga, en el Club Villa Mitre, ubicado en Garibaldi 149, a partir de las 21.
El evento es organizado por la Peña Hermana Tierra y contará con la participación de artistas locales en una noche dedicada a la música, la memoria y la identidad popular.
