Dos búsquedas laborales activas en Bahía Blanca: cómo postularse

La Subsecretaría de Empleo y Formación Laboral del Municipio de Bahía Blanca informó dos nuevas búsquedas laborales, con postulación abierta hasta el 25 de noviembre de 2025.

TÉCNICO MECANICO

El puesto requiere experiencia en talleres mecánicos y en recambio de parabrisas. Se valorará contar con título de Técnico Mecánico. El horario laboral es de lunes a viernes, de 8:30 a 17:45.

Las personas interesadas pueden cargar su CV en empleo.bahia.gob.ar, opción “Postularme”, y también enviarlo a consultorasempleo1@gmail.com

CARNICERO EVENTUAL

Un comercio local busca personal con conocimientos en cortes de carne y experiencia en atención al público. El puesto es con horario corrido, por la mañana y la tarde.

La postulación se realiza a través de empleo.bahia.gob.ar (opción “Postularme”) y mediante correo a consultorasempleo1@gmail.com

Ambas búsquedas permanecerán activas hasta el 25/11/2025.

