El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires informa que se encuentra disponible el programa de vasectomía sin bisturí, en el marco de la Ley 26.130, que garantiza el acceso gratuito a este método anticonceptivo.

Las asesorías grupales cuentan con cupos limitados mensuales, y los interesados deben acercarse a la ventanilla de turnos del pasillo central del Hospital Penna, con su DNI, desde las 8 de la mañana.

En la Provincia de Buenos Aires crecieron un 1500% las vasectomías realizadas en el sistema público.

Entre 2020 y 2024 se pasó de 113 intervenciones a 1.774 anuales, y solo en lo que va de 2025 ya se concretaron 1.680 procedimientos con la técnica sin bisturí.

El aumento responde a un cambio cultural y a la incorporación de métodos rápidos y menos invasivos.

El promedio de edad de quienes solicitan la intervención es de 34 años y, en su mayoría, cuentan con uno o más hijos.

MÁS INFORMACIÓN: Dos búsquedas laborales activas en Bahía Blanca: cómo postularse

Ocho ferias en espacios públicos de Bahía Blanca para recorrer el fin de semana largo

Este fin de semana se juegan las finales en el Fútbol Femenino de la Liga del Sur