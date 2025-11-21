Están abiertas las inscripciones en el Conservatorio de Música de Bahía Blanca

El Conservatorio de Música de Bahía Blanca abrió las inscripciones para ingresantes 2026. El período se extenderá hasta el 18 de diciembre.

La inscripción se realiza de manera presencial en Belgrano 148, de 8:30 a 19 horas.

Las planillas están disponibles en el lugar o pueden descargarse desde la página del Conservatorio.

La convocatoria está dirigida a personas a partir de 9 años en adelante.

Por consultas, se encuentra habilitado el número 4536053.

MÁS INFORMACIÓN: Llega la octava edición de la Fiesta de la Comida Mediterránea en Cabildo

Se encuentra disponible el programa de vasectomía sin bisturí

Dos búsquedas laborales activas en Bahía Blanca: cómo postularse