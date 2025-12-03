Persecución termina con un detenido con capturas activas y el hallazgo de plantas de marihuana

Dos personas fueron demoradas por la Policía por diversos motivos, luego de que el personal del Comando de Patrullas llegara a Darregueira al 3400 ante un llamado al 911 que alertaba sobre detonaciones de arma de fuego.

Al llegar a la zona de Avenente y Pesquero Narwal, los efectivos vieron a un hombre que al notar su presencia escapó corriendo.

Tras una breve persecución, ingresó a una vivienda en Darregueira al 3600, donde fue aprehendido luego de resistirse.

El detenido fue identificado como Yonatan José Solano Figuero (34), oriundo de Viedma, que presentaba dos capturas activas y un paradero activo por evasión.

La vivienda donde se ocultó el acusado pertenece a Ezequiel Eduardo González (37), en cuyo patio la Policía encontró 13 plantas de marihuana.

La fiscalía Nº19 ordenó el secuestro de los teléfonos celulares de ambos hombres y de las plantaciones encontradas.

Además, se detalló que González registra tres paraderos activos requeridos por la provincia de La Pampa.

Tras un rastrillaje en la zona, no se hallaron armas de fuego.

Los detenidos y los elementos secuestrados fueron trasladados a la comisaría Primera.

