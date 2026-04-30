El Municipio propone aumentar el boleto, pero con beneficios para pasajeros frecuentes

Federico Susbielles, intendente de Bahía Blanca, se refirió al conflicto con el transporte público y señaló que este es un tema que preocupa a la comunidad.

“El sistema de transporte público de pasajeros está totalmente roto, hay menos pasajeros y se avecina un futuro que sigue en baja”, dijo,

“Los pasajeros no están en condiciones de pagar más por un servicio que en la ciudad que tiene que mejorar”, afirmó.

Además, sostuvo que si bien es evidente que las empresas están en proceso de fundirse si no hay una recomposición, los usuarios tienen que seguir viajando y no pueden quedarse sin el servicio.

El intendente afirmó que se va a enviar un proyecto al Honorable Concejo Deliberante con la propuesta de un aumento del 19% del boleto que llevaría el precio a $1840, pero con algunas particularidades.

“Sumaremos en el pedido la particularidad de que en este primer tramo quienes usen el colectivo de forma diaria para ir a trabajar, no sufran este aumento. Luego, en los dos meses siguientes, se hará un aumento según IPC + 3%”, sentenció.

Para finalizar, destacó que se espera la aprobación al proyecto para “marcar un nuevo horizonte”.