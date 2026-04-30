Se realizarán diversas reuniones de las mesas de trabajo y de los observatorios del Concejo Deliberante

El Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca informó a la comunidad el cronograma de reuniones previstas para el mes de mayo de las distintas mesas de trabajo y observatorios que funcionan en el ámbito institucional del cuerpo deliberativo.

Estos espacios tienen como objetivo “promover la participación ciudadana, el intercambio con instituciones, especialistas y organizaciones de la sociedad civil, y el abordaje conjunto de temáticas de relevancia social para la ciudad”.

En ese marco, durante el mes de mayo se desarrollarán los siguientes encuentros en la sede del Honorable Concejo Deliberante, ubicada en Sarmiento 12:

Lunes 4 de mayo, a las 9: Mesa de Salud Mental

Viernes 8 de mayo, a las 9: Observatorio de Discapacidad

Miércoles 13 de mayo, a las 10: Mesa de Abordaje y Prevención del Suicidio (MAPS)

Miércoles 27 de mayo, a las 9: Observatorio de Uso Responsable de Redes Sociales

Desde el Honorable Concejo Deliberante se invitó a vecinos, instituciones y actores vinculados a cada una de estas temáticas a sumarse y participar de estos espacios de diálogo, escucha y construcción colectiva, que resultan fundamentales para fortalecer políticas públicas y generar propuestas que respondan a las necesidades de la comunidad.

Los encuentros se llevarán a cabo en Sarmiento 12, sede del Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca.

Para mayor información, los interesados podrán comunicarse con la institución, al teléfono: 291-4582200 o vía mail a prensahcdbbca@gmail.com