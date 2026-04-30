Según FOPEA, la Argentina registró un aumento de ataques a la prensa en el segundo año del Gobierno de Milei

Argentina registró 278 ataques contra la prensa en 2025, con un fuerte protagonismo del Gobierno del presidente Javier Milei, según precisó el informe anual del Foro de Periodismo Argentino (Fopea), que registró el año pasado un récord de agresiones desde que comenzó a medirlas en 2008 y advirtió sobre un deterioro del clima para el ejercicio del periodismo y su impacto en la calidad democrática.

Las 278 agresiones registradas en 2025 no solo representan la cifra más elevada desde que Fopea comenzó su medición hace casi dos décadas, sino que también muestran un aumento del 55 % respecto a 2024, cuando se contabilizaron 179 ataques.

Según el informe, titulado ‘El periodismo en riesgo de silencio’, Milei fue autor de 119 de los episodios relevados, manteniéndose por segundo año consecutivo al frente de esa estadística.

El análisis advierte sobre el peso creciente de la violencia de origen estatal o paraestatal, incluyendo agresiones de funcionarios, fuerzas de seguridad y actores vinculados al Gobierno, así como el rol amplificador de los entornos digitales.

Entre las agresiones más frecuentes se destacaron los discursos estigmatizantes, con 139 casos, seguidos por 58 ataques a la integridad de periodistas, de los cuales nueve fueron agresiones físicas.

El informe también registró amenazas, persecuciones, espionaje y hasta un caso de agresión sexual, así como un fuerte aumento de las acciones judiciales contra periodistas y de las restricciones al acceso a la información pública.

El hecho más grave del año fue el ataque contra el fotoperiodista Pablo Grillo, quien sufrió graves secuelas tras ser impactado en la cabeza por una granada de gas lacrimógeno disparada por las fuerzas de seguridad durante la cobertura de una protesta en marzo de 2025.

El informe concluye que la combinación de hostigamiento político, presión judicial, violencia digital y precarización del sector configura un escenario crítico para la libertad de expresión en Argentina.

Este miércoles, Milei llamó “corruptos” a un grupo de trabajadores de prensa que cubría su presencia en el Congreso argentino, días después de prohibir de forma indefinida el acceso de los periodistas acreditados a la Casa Rosada -sede de Gobierno-. (EFE)