La Cooperativa Obrera organizó una jornada especial por el 104° aniversario de la primera hornada de pan

Este jueves 30 de abril, desde las 12, la Cooperativa Obrera realizará una jornada especial en homenaje al 104 aniversario de la primera hornada de pan de la entidad.

La actividad se llevará a cabo en el CICO (Centro de Interpretación de la Cooperativa Obrera), ubicado en Santa Fe y España, el mismo lugar donde la Cooperativa Obrera comenzó a producir pan hace más de un siglo.

Quienes asistan al evento podrán disfrutar de un encuentro que propondrá recuperar la historia de la institución a través de la voz y la experiencia de panaderos, que compartir recuerdos del oficio desde la fundación de la “Cooperativa Obrera Molinera Panadera y Anexos” —denominación original de La Coope en sus inicios— hasta la actualidad.

El CICO tendrá un horario especial de apertura al público de 12 a 19.

El cronograma previsto comprende:

– 12 hs. Apertura

– 15 hs. Recorrido acompañado por las salas del CICO

– 17 hs. Encuentro con panaderos de diferentes épocas de la Cooperativa Obrera

– Cierre a cargo de Héctor Jacquet, Gerente General

La Coope invita también a todas las personas de Bahía Blanca y la Región a visitar el CICO en sus horarios habituales:

– Martes a viernes: de 9 a 12 hs. y de 15 a 18 hs.

– Sábados: de 15 a 18 hs.

– Domingos, lunes y feriados: cerrado