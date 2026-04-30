Conflicto UPAMI: incertidumbre por el inicio de los talleres en la UNS

En ContraReloj por De La Bahía, la secretaria general de Cultura y Extensión de la UNS, Laura Iriarte, habló sobre la demora de los cursos del programa UPAMI y señaló que es debido a cuestiones administrativas ajenas a la institución.

Sostuvo que venían trabajando muy bien en conjunto con PAMI, pero “ahora dicen que no está el ok para la UNS pero sí para otras universidades” cuando “siempre buscaron que arranquemos juntos. No sabemos si está relacionado con el presupuesto o el contexto”, afirmó.

“La gente pregunta porque se quedan sin estos cursos, lo mismo los docentes que acomodaron sus agendas para esto y no saben qué hacer. Además, no podemos extendernos durante el receso por cuestiones de presupuesto”, destacó.