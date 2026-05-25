Régimen de Zonas Frías: el Gobierno de Milei ahora busca acuerdos en el Senado

El oficialismo tendría en el Senado de la Nación el número necesario para convertir en ley los cambios al régimen de Zonas Frías que recortan subsidios a la tarifa de gas, publicó este lunes el diario Clarín.

El bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta tiene 21 miembros y necesita 37 voluntades para garantizarse la aprobación del texto, mientras que los 25 del interbloque de Unión por la Patria irán por la negativa.

En tanto, la bancada de la UCR está dividida. Todavía no tuvieron una reunión pero lo más probable es que den libertad para que cada uno vote como quiera.

El resto de la La Cámara Alta se compone de un mosaico de bloques pequeños.

La iniciativa obtuvo sanción de Diputados el miércoles pasado con 132 votos a favor, 105 en contra y 4 abstenciones, de los catamarqueños de Raúl Jalil y el “lilito” Maximiliano Ferraro.

Ingresó al Senado y fue girado a las comisiones de Presupuesto y Energía.

El proyecto deja sin efecto la ampliación del sistema promovida por Máximo Kirchner y sancionada por amplia mayoría en 2021. De este modo, el beneficio automático del 50% vuelve a aplicarse únicamente en las zonas originales: la Patagonia, la Puna y la ciudad mendocina de Malargüe.