Informe del Banco Provincia detalla que la morosidad ya afecta a 1 de cada 6 adultos argentinos

Un informe reservado del Banco Provincia (BAPRO) que publica hoy el diario Clarín señala que la morosidad ya afecta a 1 de cada 6 adultos argentinos.

Se trata de 6,3 millones de personas sobre un universo de 38 millones de ciudadanos mayores de edad.

“El problema de la mora pareciera tener muchas más explicaciones y causas macro que micro”, analiza el documento de la entidad bonaerense.

El informe detalla una correlación directa entre la pérdida del poder adquisitivo y el aumento de los gastos fijos, con un fuerte sesgo etario y geográfico: las provincias con mayor destrucción de empleo son las que lideran el ránking de irregularidad, mientras que 4 de cada 10 jóvenes de hasta 25 años endeudados tienen problemas para repagar sus créditos.

El diagnóstico que comparten en las entidades financieras y en las billeteras virtuales es que la mora emergió como un problema común y transversal a todos los proveedores de crédito.

Mientras que para los bancos el BCRA ubica la mora, con datos a marzo, por encima del 11%, en el segmento no bancario trepa al 30% en un segmento que incluye a las billeteras virtuales, otros proveedores no financieros de crédito, como mutuales, tarjetas extrabancarias y leasing.

Luego de que el Banco Central anunciara que “no saldrá al rescate” de los morosos, las billeteras virtuales y los bancos aseguran que el aumento de la tasa de impagos en los préstamos comenzó a amesetarse y hasta ven señales de mejora para los próximos meses.

Aunque los números presentan una señal de alerta, en ambos sectores, en línea con el pensamiento del Gobierno, sostienen que “lo peor ya pasó”.