El Reino Unido batió un récord histórico de temperatura para mayo

El Reino Unido batió un récord histórico de temperatura para un mes de mayo con 33,5°C registrados cerca de Londres este lunes, según la agencia nacional de meteorología.

El máximo jamás registrado en un mes de mayo fue de 32,8°C en 1922 y nuevamente en 1944.

Los 33,5°C fueron medidos en Heathrow, al oeste de la capital, indicó en X la agencia meteorológica nacional, Met Office, subrayando que la temperatura podría seguir aumentando a lo largo del día.

“Los récords suelen superarse solo por décimas de grado, lo que hace que esta ola de calor sea excepcional para esta época del año”, señaló la agencia meteorológica.

La agencia declaró el domingo el estado de ola de calor en ocho regiones de Inglaterra, entre ellas el Gran Londres y los condados de Suffolk y Essex (este del país). Esta clasificación se activa cuando las temperaturas superan los 27°C durante tres días consecutivos, umbral que en Londres se sitúa en 28°C.

Solo el noroeste de Escocia e Irlanda del Norte se han librado de las altas temperaturas, que afectan a gran parte de Europa. (AFP)