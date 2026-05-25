Demoraron a tres adolescentes por intentar robar una moto

El Comando de Patrullas Bahía Blanca informó que este lunes personal policial aprehendió a tres chicos de 13, 15 y 16 años por intentar sustraer una moto estacionada en la vía pública en Drago al 1900.

El hecho fue advertido por operadores del sistema CeUM, quienes observaron a los involucrados intentando sustraer una Motomel S2 110 cc, previo dañar el trabavolante del rodado.

Al advertir la presencia policial, los menores emprendieron la fuga, pero fueron interceptados en inmediaciones de Pesquero Narwal al 2000.

Los uniformados secuestraron luego la moto y trasladaron a los menores a una comisaría por el delito de robo en grado de tentativa agravado por motovehículo dejado en la vía pública.