Yamal lidera a España para el Mundial con Eric García y Marc Pubill como novedades

El delantero del Barcelona Lamine Yamal, pese a no haber jugado en las últimas semanas por lesión, lidera la lista de España para el Mundial 2026, dada a conocer este lunes por el seleccionador Luis de la Fuente.

Los defensas del Barcelona Eric García y del Atlético de Madrid, Marc Pubill, son las novedades de la nómina, en la que no figura ningún jugador del Real Madrid.

“No miro si un jugador viene de un club o de otro”, afirmó el seleccionador español al ser preguntado por la ausencia de futbolistas madridistas.

De la Fuente también destacó la “polivalencia” de Pubill, que aún no debutó con La Roja, para justificar su elección.

España, encuadrada en el grupo H, iniciará su periplo mundialista el 15 de junio frente a Cabo Verde, seguirá el 21 de junio contra Arabia Saudita y finalizará la fase de grupo contra Uruguay el 27 de junio.

La Roja aspira a mejorar sus resultados de los últimos Mundiales de Rusia 2018 y Catar 2022, en los que cayó en octavos de final.

Lista de España para el Mundial 2026:

Porteros: Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal/ENG), Joan García (FC Barcelona)

Defensas: Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Pedro Porro (Tottenham/ENG), Marc Cucurella (Chelsea/ENG), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen/GER), Pau Cubarsí (FC Barcelona), Marc Pubill (Atlético de Madrid), Eric García (FC Barcelona), Aymeric Laporte (Athletic Club)

Centrocampistas: Rodri (Manchester City/ENG), Martín Zubimendi, Mikel Merino (Arsenal/ENG), Gavi, Pedri (FC Barcelona), Álex Baena (Atlético de Madrid), Fabián Ruiz (PSG/FRA)

Atacantes: Yéremy Pino (Crystal Palace/ENG), Víctor Muñoz (Osasuna), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Dani Olmo, Ferran Torres, Lamine Yamal (FC Barcelona), Borja Iglesias (Celta), Nico Williams (Athletic Club). (AFP)