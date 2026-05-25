Messi dejó la cancha en Miami por una “fatiga” y preocupa a la Argentina a semanas del Mundial

Lionel Messi abandonó el terreno de juego en el minuto 73 de su último partido con el Inter Miami antes del Mundial, pero el entrenador del club estadounidense, Ángel Guillermo Hoyos, dijo que creía que el argentino simplemente estaba fatigado tras jugar en un campo pesado.

El ocho veces ganador del Balón de Oro fue sustituido después de llevarse la mano a la parte posterior del muslo tras uno de sus característicos tiros libres, durante la victoria del Inter por 6-4 sobre el Philadelphia Union en Miami.

“Que yo sepa, todavía no tenemos informe sobre eso, próximamente lo tendremos”, dijo Hoyos a los periodistas cuando le preguntaron por qué había sido retirado su delantero estrella.

“Realmente estaba fatigado en ese sentido. Es fatiga”, agregó el técnico argentino. “El campo estaba pesado y, ante la duda, siempre uno lo que hace es tratar de que no arriesgue”. La Major League Soccer entra ahora en un receso de mitad de temporada por la Copa Mundial, que será organizada conjuntamente por Canadá, Estados Unidos y México del 11 de junio al 19 de julio.

El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, anunció el 11 de mayo una lista de 55 jugadores, incluido Messi. Deberá reducirla a 26 antes de la fecha límite fijada por la FIFA para el 1 de junio.

Messi tuvo una influencia decisiva cuando Argentina ganó la Copa Mundial por tercera vez en Qatar hace cuatro años. La selección argentina iniciará la defensa del título ante Argelia en Kansas City el 16 de junio. (Reuters)