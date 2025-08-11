Conmebol confirmó el estadio para la final de la Copa Libertadores

La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) confirmó que la final de la Copa Libertadores 2025 se jugará el sábado 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima, el más grande de Perú.

El Monumental tiene capacidad para aproximadamente 80.000 espectadores y es la casa del Club Universitario de Deportes, máximo ganador de la liga local con 28 títulos.

Además, albergó la primera final única de la historia del principal certamen continental, en la que Flamengo venció por 2 a 1 a River Plate.

El Monumental había sido visitado en abril -fecha en la que Lima fue anunciada como sede- por el paraguayo Alejandro Domínguez, presidente de la CONMEBOL, y fue elegido por encima del Estadio Nacional de Perú, con localidades para 43.000 espectadores. (TyC Sports)