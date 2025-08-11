River no tendrá hinchas visitantes en el partido ante Lanús

Finalmente, Lanús tomó la determinación de no admitir público visitante para el duelo ante River por la sexta fecha del Torneo Clausura, que se jugará el 25 de agosto próximo.

Tanto el Aprevide como el Gobierno de la provincia de Buenos Aires habían dado el visto bueno para que los fanáticos del Millonario asistan al “Néstor Díaz Pérez”, pero según pudo saber TyC Sports, la decisión final la tomaron en la dirigencia granate que preside Nicolás Russo.

Como se informara, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, anunció la vuelta del público visitante a los estadios del fútbol argentino y Lanús fue el primero en recibir a los hinchas rivales en la segunda fecha contra Rosario Central.

A fin de cuentas, los dirigidos por Marcelo Gallardo no contarán con el aliento de su gente ante los conducidos por Mauricio Pellegrino, como tampoco lo tuvieron en su visita al Libertadores de América el sábado pasado. (TyC Sports)