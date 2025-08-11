Condenan a Héctor Seijas por la muerte de Walter Binaghi

El Tribunal Oral Criminal Nº 2 condenó a Héctor Fabián Seijas a la pena de 8 años de prisión por considerarlo autor penalmente responsable del delito de homicidio simple con dolo eventual en perjuicio de Walter Binaghi.

Además, se le impuso una inhabilitación especial para conducir vehículos por el plazo de 10 años.

Debido a que el imputado llego a juicio cumpliendo arresto domiciliario con monitoreo electrónico, medida que fue dispuesta por la Sala I de la Cámara de Apelaciones y Garantías Departamental, ordenaron que el procesado continúe bajo iguales condiciones hasta que la causa adquiera firmeza.

Según la causa investigada por la fiscalía Nº 1 a cargo del fiscal Cristian Aguilar, el 14 de enero pasado en Juan B. Justo y Reconquista de Ingeniero White, Seijas -quien conducía una moto Honda modelo XR 150- levantó la rueda delantera del vehículo y embistió, de manera violenta, a Binaghi que circulaba en una motocicleta Motomel.

La víctima sufrió un traumatismo de cráneo grave que provocó su fallecimiento, el día 22 de enero, sumado a varias lesiones en el tronco, hombro derecho y contusión pulmonar.