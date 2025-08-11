Entidad de Brasil distinguió al presidente Milei como “Economista del Año 2025”

El presidente Javier Milei recibió este lunes la distinción “Economista del Año 2025” por la Ordem dos Economistas Do Brasil, entidad civil con base en San Pablo, que tiene como objetivo difundir el conocimiento económico en la región.

Milei había recibido la notificación del reconocimiento en febrero, donde participaron de la reunión el presidente de la Orden de Economistas de Brasil, Manuel Enríquez García; el vicepresidente, Luis Carlos Barnabé; el coordinador Local en Argentina, Iván Slepoy; los miembros honorarios, Ricardo Sayeg, Héctor Trabucco; y Javier Goldstein.

La Orden de Economistas de Brasil fue la primera asociación profesional de economistas, fundada el 11 de enero de 1935 en la Facultad de Ciencias Económicas de São Paulo. Poco después de su fundación (el 15 de enero de 1936), recibió el reconocimiento como gremio profesional (aunque conservó el nombre de Orden de Economistas de São Paulo).