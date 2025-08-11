Emotivo posteo de Germán Pezzella tras confirmarse su rotura de ligamentos en River

El defensor campeón del mundo Germán Pezzella publicó un sentido posteo luego de confirmarse que sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda.

“Es un golpe duro, pero que con trabajo, constancia y paciencia será un lindo recuerdo, porque algo positivo sacaré de todo esto. Gracias por el cariño de estos días, voy a estar apoyando y ayudando a mis compañeros desde otro lugar pero con el mismo compromiso y amor por estos colores. Nos vemos pronto”, escribió el campeón del mundo en su cuenta de Instagram.

La resonancia magnética realizada el domingo confirmó la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda.

La lesión, sufrida en un choque con Walter Mazzanti en el primer tiempo ante Independiente, lo obligará a pasar por una recuperación estimada entre seis y ocho meses. Su regreso a las canchas será recién en 2026.