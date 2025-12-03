miércoles, diciembre 3, 2025
Locales

Hoy se realizan trabajos sobre la red de agua de Ingeniero White

De La Bahía Noticias

Hoy se realizarán trabajos sobre la red de agua en la intersección de las calles Nicolás Levalle y Cook, en Ingeniero White.

Las tareas afectarán el suministro de agua en el barrio Más Barrios, a partir de las 9 de la mañana.

Por estos trabajos, la prestatario solicitó a las personas usuarias realizar las reservas de agua a su alcance para el momento de la afectación y priorizar su uso para instancias de hidratación y quehaceres imprescindibles.

