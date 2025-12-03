Hoy se realizan trabajos sobre la red de agua de Ingeniero White

Hoy se realizarán trabajos sobre la red de agua en la intersección de las calles Nicolás Levalle y Cook, en Ingeniero White.

Las tareas afectarán el suministro de agua en el barrio Más Barrios, a partir de las 9 de la mañana.

Por estos trabajos, la prestatario solicitó a las personas usuarias realizar las reservas de agua a su alcance para el momento de la afectación y priorizar su uso para instancias de hidratación y quehaceres imprescindibles.

