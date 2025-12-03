A las 10 de la mañana cortan la luz en un sector de Bahía Blanca
La empresa EDES anunció cortes de energía en algunos sectores de Bahía Blanca por tareas de mantenimiento.
Las interrupciones serán:
– de 10 a 13 en el cuadrante de las calles Florida, Witcomb, Estrada, Panamá.
– de 9 a 14 en el cuadrante de las calles Chiclana, Belgrano, San Martín, Alsina.
– de 9 a 14 en el cuadrante de las calles Pueyrredón, Teniente Farías, Montevideo, Chile.
Los trabajos serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas.
