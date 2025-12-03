A las 9 de la mañana cortan la luz en dos sectores de Bahía Blanca
La empresa EDES anunció cortes de energía en algunos sectores de Bahía Blanca por tareas de mantenimiento.
Las interrupciones serán:
– de 9 a 14 en el cuadrante de las calles Chiclana, Belgrano, San Martín, Alsina.
– de 9 a 14 en el cuadrante de las calles Pueyrredón, Teniente Farías, Montevideo, Chile.
– de 10 a 13 en el cuadrante de las calles Florida, Witcomb, Estrada, Panamá.
Los trabajos serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas.
