A las 9 de la mañana cortan la luz en dos sectores de Bahía Blanca

La empresa EDES anunció cortes de energía en algunos sectores de Bahía Blanca por tareas de mantenimiento.

Las interrupciones serán:

– de 9 a 14 en el cuadrante de las calles Chiclana, Belgrano, San Martín, Alsina.

– de 9 a 14 en el cuadrante de las calles Pueyrredón, Teniente Farías, Montevideo, Chile.

– de 10 a 13 en el cuadrante de las calles Florida, Witcomb, Estrada, Panamá.

Los trabajos serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas.

