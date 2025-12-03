El ministro Caputo dijo que Argentina vive un cambio histórico: “Somos primera minoría en Diputados”

El ministro de Economía, Luis Caputo, participó este miércoles de un encuentro de líderes, donde destacó el hecho de que el Gobierno haya conseguido la primera minoría en la Cámara de Diputados, donde hoy juran los nuevos legisladores.

“Se terminó esa amenaza de que nos pueden voltear”, afirmó.

Caputo disertó en el espacio organizado por El Cronista para abordar “estrategias para el crecimiento y desarrollo en Argentina”, donde también estarán presentes durante la jornada CEOs y presidentes de empresas locales.

“Hay momentos en que la historia cambia y uno pocas veces piensa que lo esta viviendo. Hoy es uno de esos momentos: es la primera vez que Argentina llega a un orden macroeconómico sólido por decisión política”, sostuvo y destacó que Milei tuvo “los cojones de llevar adelante los cambios” que antes no se hicieron.

En ese sentido, planteó que las últimas elecciones fueron un espaldarazo. “Era un test para ver si la gente seguía comprometida con el cambio y se ganó por paliza. A lo económico se agrega una reafirmación social muy fuerte que genera un tercer componente: gobernabilidad. Somos primera minoría en Cámara de Diputados, se terminó esa amenaza de que nos pueden voltear”.

El ministro planteó que este escenario facilita la posibilidad de seguir avanzaron con las reformas y políticas económicas que tiene previstas el presidente Javier Milei y remarcó que a nivel geopolítico “el país mas importante del mundo (Estados Unidos) es uno de los principales aliados nuestros junto con Israel“.

“Cuando combinamos estas cuatro cosas, viene un 2026 donde no podemos estar más optimistas“, aseveró. (Diario Clarín)

