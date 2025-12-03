Aseguran que la AFA acumula inconsistencias contables por 111 millones de dólares

El director de la Inspección General de Justicia (IGJ) habló este miércoles de las inconsistencias contables de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que le impedirían al organismo presidido por Claudio “Chiqui” Tapia mudar su jurisdicción a la provincia de Buenos Aires.

Daniel Vítolo señaló que la AFA “tiene 8 años de estados sin aprobar: desde 2017 donde tiene la primera observación, y en 2024 la última”.

Allí detalló que existen gastos de “administración y gestión” del último ejercicio por 18 millones de dólares, un “monto global” por 3 millones de dólares y “gasto selecciones nacionales” por 44 millones de dólares, entre otros.

“Si tomamos en valor pesos a las inconsistencias encontradas por nosotros, y lo llevamos a dólares de aquel momento y el actual, la AFA tiene que explicar gastos por 111 millones de dólares“, expresó.

“La AFA no contesta las vistas, con lo cual los estados no están aprobados por la IGJ y no vamos a permitir que se vaya de la jurisdicción sin explicar esto”, agregó Vítolo.

