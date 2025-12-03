Harán un homenaje especial a Osvaldo Cattini, creador de “Tango en la Bahía”

La producción del programa “Tango en la Bahía” anunció un homenaje especial a Osvaldo Cattini, su creador y productor, fallecido el pasado 22 de noviembre.

“Tango en la Bahía” es el único programa de tango de la televisión argentina realizado con artistas en vivo, y cuenta con un destacado recorrido: obtuvo cuatro premios Martín Fierro como Mejor Programa Musical del Interior del País.

A 30 años de su primera emisión en Bahía Blanca, el homenaje a Cattini coincidirá con la Semana Nacional del Tango y con el festival que él mismo había proyectado para este domingo 7 de diciembre.

En el escenario se presentarán 13 cantantes de Bahía Blanca y la región, integrantes del staff del programa, quienes rendirán tributo con su voz y su arte. También participarán reconocidos intérpretes nacionales del 2×4, como Néstor Rolán, Daniel Olivera y Néstor Fabián.

La conducción estará a cargo de Marta Rodríguez, actual conductora del ciclo, y asistirán autoridades municipales y distintos funcionarios de la ciudad.

El homenaje y festival tanguero se realizará este domingo 7 de diciembre, a las 21, en Rossini Paradiso, ubicado en Mitre 225. Las entradas pueden adquirirse en el teatro y también de manera online a través de la plataforma Ticket Bahía.

MÁS INFORMACIÓN: Aseguran que la AFA acumula inconsistencias contables por 111 millones de dólares

El ministro Caputo dijo que Argentina vive un cambio histórico: “Somos primera minoría en Diputados”

Los yerbateros vuelven a la “no cosecha” en reclamo de mejores precios