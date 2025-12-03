jueves, diciembre 4, 2025
El Parque de Mayo será sede del Campeonato de BMX Freestyle

Este fin de semana la pista del Parque de Mayo será sede del Campeonato de BMX Freestyle.

El sábado, desde las 18:30, se entregarán los premios anuales del Campeonato Bahiense y luego comenzará el torneo nacional con todas las categorías.

El domingo, desde las 18, habrá nuevas presentaciones, competencias y actividades recreativas, además de la entrega de presentes para las y los participantes.

Al cierre, se realizará el gran acto de coronación de los campeones nacionales.

