Chocaron dos camionetas en la ruta 3, cerca de Dorrego

Dos camionetas colisionaron este miércoles en el kilómetro 616 de la ruta nacional Nº 3, en el distrito de Coronel Dorrego.

Uno de los vehículos involucrados, una Toyota Hilux, era conducido por Santino Fioravanti de 24 años, acompañado de su hermano Benjamín de 25, ambos de la localidad de Rojas y banderilleros de la empresa Pose SA.

El segundo rodado, una Volkswagen Amarok, fue hallada sin el conductor al momento de la verificación.

Una ambulancia asistió a los hermanos y trasladó al mayor de los hermanos al hospital de Coronel Dorrego para su evaluación, sin que se informaran lesiones de gravedad, publicó FM Manantial.

