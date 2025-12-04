Torneo Federal: triunfo de la Liga del Sur ante Tres Arroyos para seguir en lo más alto

El Seleccionado Femenino de la Liga del Sur superó 2 a 1 a Tres Arroyos y cosechó un nuevo éxito en el certamen de la Federación Bonaerense Pampeana.

Los goles de Victoria Nervi y Sofia Mattos.

Con el triunfo en el Gustavo Novoa, las dirigidas por Walter Lofrano cerraron la primera vuelta con puntaje ideal y en la cima de la tabla de posiciones de la Zona 1.

El combinado liguista visitará la semana que viene a Olavarría.

