jueves, diciembre 4, 2025
Cómo se jugarán las finales extras del Torneo Clausura de Primera A y Primera B

De La Bahía Noticias

La Liga del Sur dio a conocer la programación correspondiente a las finales extras del Torneo Clausura de Primera División A y Primera División B, que se disputarán este fin de semana.

En Primera A, el encuentro será entre Huracán y Liniers. El partido se jugará el sábado 6 de diciembre, desde las 17, en la cancha de Villa Mitre.

En Primera B, Tiro Federal enfrentará a La Armonía. Este partido está programado para el domingo 7 de diciembre, a las 16:30, en el estadio de Liniers.

Ambos encuentros se llevarán a cabo con la presencia de público visitante, según lo informado por la organización.

