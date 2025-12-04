Las mangas y pasarelas deberán ser operadas exclusivamente por los aeropuertos

La Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía oficializó un cambio en la gestión de las pasarelas telescópicas de los aeropuertos del país.

A partir de la Resolución 85/2025, publicada este jueves en el Boletín Oficial, los operadores aeroportuarios serán los únicos responsables de manejar estos equipos.

La medida modifica el esquema vigente, en el que empresas de servicios de rampa podían operar las mangas.

Según la resolución, el objetivo es unificar la inversión, operación y mantenimiento de estos dispositivos dentro del servicio aeroportuario, bajo la órbita del explotador del aeropuerto.

El texto señala que la decisión forma parte de un abordaje integral de los servicios de atención en tierra y se alinea con prácticas internacionales. También establece que el personal a cargo deberá acreditar ante la ANAC las aptitudes técnicas indicadas por los fabricantes.

El Gobierno modificó además el artículo 3.5 de la resolución 49/2024, excluyendo la operación de las mangas de los servicios de rampa. Los operadores deberán incluir la cobertura correspondiente en sus pólizas de seguro.

La transición al nuevo sistema deberá completarse en un plazo máximo de 90 días, mediante una coordinación entre los aeropuertos y los actuales prestadores.

