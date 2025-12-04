Volcó un auto en la ruta 3, cerca de El Triángulo

Un siniestro vial se produjo esta mañana, minutos después de la 7, en la ruta 3, a unos quinientos metros de El Triángulo.

El hecho se produjo cuando un hombre de 37 años manejaba un Peugeot 208 en sentido Bahía Blanca – Punta Alta y, al intentar sobrepasar un camión, se le cruzó un animal.

Esto provocó que Sergio Matías Cala perdiera el control del rodado, pase por encima del guardarrail y vuelque en la banquina contraria.

Afortunadamente, el hombre no sufrió lesiones de gravedad.

