jueves, diciembre 4, 2025
Volcó un auto en la ruta 3, cerca de El Triángulo

De La Bahía Noticias

Un siniestro vial se produjo esta mañana, minutos después de la 7, en la ruta 3, a unos quinientos metros de El Triángulo.

El hecho se produjo cuando un hombre de 37 años manejaba un Peugeot 208 en sentido Bahía Blanca – Punta Alta y, al intentar sobrepasar un camión, se le cruzó un animal.

Esto provocó que Sergio Matías Cala perdiera el control del rodado, pase por encima del guardarrail y vuelque en la banquina contraria.

Afortunadamente, el hombre no sufrió lesiones de gravedad.

