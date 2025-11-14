Reprogramaron el Triatlón Monte Hermoso 2025

La Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Monte Hermoso reprogramó el Triatlón que se iba a realizar el domingo, debido a las condiciones climáticas adversas previstas para este fin de semana y priorizando la seguridad de todos los participantes.

El evento se realizará el domingo 14 de diciembre, a las 9.

Se agradeció la comprensión y el acompañamiento de la comunidad y de todos los atletas que hacen posible este evento tan especial, especialmente en esta edición que celebra los 40 años del Triatlón de Monte Hermoso.

