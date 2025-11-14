viernes, noviembre 14, 2025
Golazo HD

Reprogramaron el Triatlón Monte Hermoso 2025

De La Bahía Noticias

La Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Monte Hermoso reprogramó el Triatlón que se iba a realizar el domingo, debido a las condiciones climáticas adversas previstas para este fin de semana y priorizando la seguridad de todos los participantes.

El evento se realizará el domingo 14 de diciembre, a las 9.

Se agradeció la comprensión y el acompañamiento de la comunidad y de todos los atletas que hacen posible este evento tan especial, especialmente en esta edición que celebra los 40 años del Triatlón de Monte Hermoso.

MÁS INFORMACIÓN: Confirman los árbitros del fútbol mayor de la Liga del Sur

Torneo Clausura: Lanús recibe al Decano, que quiere su boleto a playoffs

Provincial U17: Bahía Blanca comenzó pisando fuerte en el Provincial

Comentarios

You May Also Like

El Atlético Madrid le ofreció su estadio a su clásico rival

Gerardo Lorenzo

Vélez empató con Huracán y Centurión sumó minutos

Gerardo Lorenzo

Descarriló un tren Milán: al menos 3 muertos y 100 heridos

De La Bahía Noticias