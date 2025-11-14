Confirman los árbitros del fútbol mayor de la Liga del Sur

La Liga del Sur informó los árbitros de la fecha 14 del fútbol mayor.

PRIMERA DIVISIÓN A

Sporting Vs Libertad

Árbitro: Pablo Leguizamón

Olimpo Vs San Francisco

Árbitro: Mariano Perretti

Liniers Vs Huracán

Árbitro: Juan I. Miranda

Villa Mitre Vs Bella Vista

Árbitro: Juan Aispuro

PRIMERA DIVISIÓN B

Pacífico (BB) Vs Dublin

Árbitro: Agustín Huizenga

Tiro Federal Vs Sansinena

Árbitro: Pablo Zaragoza

Comercial Vs Rosario PB

Árbitro: Franco Páez

La Armonía Vs Pacífico (C)

Árbitro: Lucas González

