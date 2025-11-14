Confirman los árbitros del fútbol mayor de la Liga del Sur
La Liga del Sur informó los árbitros de la fecha 14 del fútbol mayor.
PRIMERA DIVISIÓN A
Sporting Vs Libertad
Árbitro: Pablo Leguizamón
Olimpo Vs San Francisco
Árbitro: Mariano Perretti
Liniers Vs Huracán
Árbitro: Juan I. Miranda
Villa Mitre Vs Bella Vista
Árbitro: Juan Aispuro
PRIMERA DIVISIÓN B
Pacífico (BB) Vs Dublin
Árbitro: Agustín Huizenga
Tiro Federal Vs Sansinena
Árbitro: Pablo Zaragoza
Comercial Vs Rosario PB
Árbitro: Franco Páez
La Armonía Vs Pacífico (C)
Árbitro: Lucas González
