viernes, noviembre 14, 2025
Confirman los árbitros del fútbol mayor de la Liga del Sur

De La Bahía Noticias

La Liga del Sur informó los árbitros de la fecha 14 del fútbol mayor.

PRIMERA DIVISIÓN A 

Sporting Vs Libertad
Árbitro: Pablo Leguizamón

Olimpo Vs San Francisco
Árbitro: Mariano Perretti

Liniers Vs Huracán
Árbitro: Juan I. Miranda

Villa Mitre Vs Bella Vista
Árbitro: Juan Aispuro

PRIMERA DIVISIÓN B

Pacífico (BB) Vs Dublin
Árbitro: Agustín Huizenga

Tiro Federal Vs Sansinena
Árbitro: Pablo Zaragoza

Comercial Vs Rosario PB
Árbitro: Franco Páez

La Armonía Vs Pacífico (C)
Árbitro: Lucas González

MÁS INFORMACIÓN: Liga del Sur: confirman cómo se juega la fecha 14 del Torneo Clausura de Primera A y B

Los últimos fallos del Tribunal de Penas de la Liga del Sur

Provincial U17: Bahía Blanca comenzó pisando fuerte en el Provincial

