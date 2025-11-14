viernes, noviembre 14, 2025
Se realiza una nueva edición de “Bahía a lo Grande” dedicada al tango

El Municipio de Bahía Blanca invita a una nueva edición de “Bahía a lo Grande”, dedicada al tango.

El encuentro será este viernes 14 de noviembre, a las 18:30, en España 1357, con la organización del Centro de Jubilados “Cabello de Plata”.

La actividad es libre y gratuita.

