Se realiza una nueva edición de “Bahía a lo Grande” dedicada al tango
El Municipio de Bahía Blanca invita a una nueva edición de “Bahía a lo Grande”, dedicada al tango.
El encuentro será este viernes 14 de noviembre, a las 18:30, en España 1357, con la organización del Centro de Jubilados “Cabello de Plata”.
La actividad es libre y gratuita.
