viernes, noviembre 14, 2025
Locales

Un sábado con cuentos y canciones en la Biblioteca Rivadavia

De La Bahía Noticias

El sábado 15 de noviembre, a las 10.30, se presenta “Abrapalabra: Había una vez, cuentos de siempre”, una propuesta de cuentos y canciones a cargo del grupo Soplando Historias.

La actividad se realizará en la Sala Infantil de la Biblioteca Rivadavia, ubicada en Avenida Colón 31, con entrada libre y gratuita.

