Un sábado con cuentos y canciones en la Biblioteca Rivadavia

El sábado 15 de noviembre, a las 10.30, se presenta “Abrapalabra: Había una vez, cuentos de siempre”, una propuesta de cuentos y canciones a cargo del grupo Soplando Historias.

La actividad se realizará en la Sala Infantil de la Biblioteca Rivadavia, ubicada en Avenida Colón 31, con entrada libre y gratuita.

MÁS INFORMACIÓN: Se viene la última fecha del ciclo “Cocina 2025” del Museo del Puerto de Ingeniero White

Confirman los árbitros del fútbol mayor de la Liga del Sur

Filas para ingresar al Turismo Carretera en La Pampa