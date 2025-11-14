Mujer embarazada impactó contra una ambulancia en General Roca, cayó en un desagüe y murió

Una mujer que circulaba por la ruta 6 perdió el control de su auto y cayó a un desagüe, en el ingreso al barrio Chacramonte de General Roca.

Ante la situación, automovilistas y ciclistas se arrojaron al agua para intentar auxiliarla, pero ya era tarde.

Bomberos y personal del Siarme acudieron al sitio y extrajeron a la conductora del interior del vehículo.

A la mujer de 30 años la subieron a la ambulancia, le hicieron RCP y la trasladaron al hospital de Roca. Lamentablemente, llegó sin signos vitales al nosocomio local.

A última hora del jueves se confirmó la identidad de la mujer fallecida: se trataba de Rosana Nélida Zapata, una mujer de 30 años que transitaba su segundo mes de embarazo.

Según fuentes policiales, el Renault Sandero que manejaba la mujer chocó con una ambulancia que circulaba en el mismo sentido y trasladaba a dos heridos con código rojo hacia el hospital Francisco López Lima de General Roca.

La hipótesis quedó bajo análisis de las autoridades. (La Mañana de Neuquén y diario Río Negro)

